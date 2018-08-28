Trabzonspor, Caleb Ekuban'ı Türkiye'ye Getirdi

Her Takımda 6-7 yabancı futbolcu oynuyor . Türk gençlerine güvenmeyen yöneticiler sizleri yazıklar Olsun.
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Trabzonspor, Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban'ı Trabzon'a getirdi.
Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki oyuncu, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
Geçen sezon İngiltere'nin Leeds United takımında forma giyen Ekuban, 21 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
Ekuban ile son görüşmenin ardından resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.