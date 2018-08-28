Trabzonspor, Caleb Ekuban'ı Türkiye'ye Getirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 24 yaşındaki golcü futbolcu Caleb Ekuban'ı Türkiye'ye getirdi.

Trabzonspor, Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban'ı Trabzon'a getirdi.

Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki oyuncu, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Geçen sezon İngiltere'nin Leeds United takımında forma giyen Ekuban, 21 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Ekuban ile son görüşmenin ardından resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

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YORUMLAR (2)

  • MANTIK:
    Her Takımda 6-7 yabancı futbolcu oynuyor . Türk gençlerine güvenmeyen yöneticiler sizleri yazıklar Olsun.
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  • TURK:
    ulan arkadas ama da siyahi fultolcular geliyor memlekete biraz da kendimiz uretsek futbolcu ne olur
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