Trabzonspor - Cagliari Maçından Gol Sesi Çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarımdan Cagliari ile 0-0 berabere kaldı.

TRABZONSPOR SEZON ÖNCESİ 6 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Trabzonspor sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor, Triglav'ı 2-0, Lokomotiva Zagreb'i 1-0 ve Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bpartak Moscow'a 4-1 mağlup olan bordo-mavililer Al Duhail SC ile 1-1 berabere kaldı.

TRABZONSPOR FORMASINDA BEDİRHAN BEBEK VE ANNESİNİN FOTOĞRAFI YER ALDI



Trabzonspor, Cagliari maçına üzerinde oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın fotoğrafının yer aldığı siyah forma sahaya çıktı.

Bordo-mavili ekip, hazırlık maçına Hakkari'nin Yüsekova İlçesinde astsubay eşini ziyaret eden ve dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucu oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın fotoğrafının yer aldığı forma ile çıktı.