Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?