Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?
18.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:54
Trabzonspor ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?
Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşecek karşılaşmaTrabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?
TRABZONSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Ç.Rizespor Maçı 19 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Trabzonspor-Ç.Rizespor Maçı 16:00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.