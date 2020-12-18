Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?
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Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?

18.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:54
Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?

Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşecek karşılaşmaTrabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Ç.Rizespor Maçı 19 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Trabzonspor-Ç.Rizespor Maçı 16:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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