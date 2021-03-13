Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için Erzurum'a gitti
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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için Erzurum'a gitti

13.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:07
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için Erzurum'a gitti

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Erzurum'a gitti.

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Erzurum'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çalışmayla karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, kara yoluyla Erzurum'a hareket etti.

Karadeniz ekibinin 22 futbolcudan oluşan kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Edgar Ie, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Majıd Hosseini, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Marlon Xavier, Faruk Can Genç, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Flavio da Silva, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Anthony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Benik Afobe."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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