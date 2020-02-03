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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

03.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:38
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği Ziraat çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, taktiksel çalışmalar yaptı.

Yeni transferler Guilherme Costa Marques, Manuel da Costa ve Manoel Messias da idmanda yer aldı.

Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA
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