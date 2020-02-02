Haberler » Spor » Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, 4 Şubat Salı günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

02.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:58
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat çeyrek final ilk maçında, 4 Şubat Salı günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular 2 grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler