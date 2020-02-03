Trabzonspor büyük maçlarda başarılı

03.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:52

Süper Lig'de hafta sonu sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyükler"ine karşı iyi sonuçlar almaya devam ediyor.

Ünal Karaman'la yolların ayrılmasının ardından devre arasında göreve getirilen 40 yaşındaki teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk büyük maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavili takım, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

Özellikle son yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, son 10 maçta sadece 1 yenildi. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi.

Bu sezon kaybetmedi

Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 4 maçta da 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti.

Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan daha elde etti.

1 yıldır yenilmiyor

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 1 yıldır yenilgi görmüyor.

En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 351 gündür bu maçlarda kaybetmedi.

Kaynak: AA