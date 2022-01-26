Trabzonspor, Bursaspor'dan 3 oyuncuyu kadrosuna kattı - Haberler
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Trabzonspor, Bursaspor'dan 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
Trabzonspor, Bursaspor'dan 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

Trabzonspor, Bursaspor'dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Bursaspor'dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüpten transferlerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Bursaspor, Güncel, Haber

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