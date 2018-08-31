Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Transferi İçin Beşiktaş'tan Atiba'yı İstedi

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Burak Yılmaz pazarlığı tüm hızıyla sürüyor. Transferde 1. dönem bu gece saatler 00.00'ı gösterdiğinde bitecek. O ana kadar Burak, Beşiktaşlı da olabilir, Trabzonspor'da da kalabilir. Peki iki kulüp arasında neler yaşandı?

TRABZONSPOR ATIBA'YI İSTEDİ

Beşiktaş, eski oyuncusu Burak Yılmaz'ı almak için önceki gün İstanbul'da Trabzonspor yönetimi ile bir araya geldi. İlk teklif 2 milyon Euro artı Mustafa Pektemek oldu. Ancak kabul görmedi. Trabzonspor, 3 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmaya yanaşmazken, paranın yanı sıra Atiba'yı istedi. Kanadalı yıldızın gönderilmesine teknik direktör Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı öğrenildi.

(Fotomaç)