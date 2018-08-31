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Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Transferi İçin Beşiktaş'tan Atiba'yı İstedi

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'tan 3 milyon euronun yanı sıra Atiba Hutchinson'ı istedi.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Burak Yılmaz pazarlığı tüm hızıyla sürüyor. Transferde 1. dönem bu gece saatler 00.00'ı gösterdiğinde bitecek. O ana kadar Burak, Beşiktaşlı da olabilir, Trabzonspor'da da kalabilir. Peki iki kulüp arasında neler yaşandı?

TRABZONSPOR ATIBA'YI İSTEDİ

Beşiktaş, eski oyuncusu Burak Yılmaz'ı almak için önceki gün İstanbul'da Trabzonspor yönetimi ile bir araya geldi. İlk teklif 2 milyon Euro artı Mustafa Pektemek oldu. Ancak kabul görmedi. Trabzonspor, 3 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmaya yanaşmazken, paranın yanı sıra Atiba'yı istedi. Kanadalı yıldızın gönderilmesine teknik direktör Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı öğrenildi.

(Fotomaç)

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YORUMLAR (7)

  • VOLKAN DEMİREL:
    Su 8 tas kadar egoist takim gormedim , sonradan gorme gorgusuz , sen asla bir fener galatasaray olamasin 8tas , bosuna degil turkiyenin en buyuk derbisi fb gs .
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    AYI HAYVANAT BAHÇESİNE: Ne diyor la bu değişik? Sen rahatına bak Beşiktaş asla gs ya da fb olmak istemedi. Ama siz son zamanlar da Beşiktaşın transfer başarına ulaşmak için ona benzemeye çalışıyorsunuz :)
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