Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'a 500 Bin Lira Para Cezası Verdi

Trabzonspor'un, Bursaspor ile oynanan maçta oyundan alındığı sırada taraftarlara el kol hareketleriyle tepki gösteren Burak Yılmaz'ın sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti. TRT Spor'a konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu bu iddiaları yalanladı.

"500 BİN TL PARA CEZASI VERİLECEK"

Ağaoğlu, "Burak'ın sözleşme feshi söz konusu değil. Kendisine 500 bin TL para cezası verilecek" dedi.

"TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYORUM"

Karadeniz gazetesine konuşan Burak Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: ''Sözleşme feshi gibi bir şey yok,yalan haber böyle bir şey ben takımımla beraberim. Artık bu saatten sonra benimle uğraşmaktan bıraksınlar ben futbolumu oynayacağım. Yalan haber yazmakla beni yıldıramazlar. Ben Trabzonspor'u çok seviyorum."

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor, Burak Yılmaz'la ilgili resmi siteden açıklama yayınladı. Açıklamada, "Burak Yılmaz'ın yapmış olduğu eylemler dolayısıyla kendisine 500 bin TL idari para cezası verilmiştir." denildi.

İşte o açıklama: