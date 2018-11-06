Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'a 500 Bin Lira Para Cezası Verdi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın kovulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, oyuncuya 500 bin lira para cezası verileceğini açıkladı.
Trabzonspor'un, Bursaspor ile oynanan maçta oyundan alındığı sırada taraftarlara el kol hareketleriyle tepki gösteren Burak Yılmaz'ın sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti. TRT Spor'a konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu bu iddiaları yalanladı.
"500 BİN TL PARA CEZASI VERİLECEK"
Ağaoğlu, "Burak'ın sözleşme feshi söz konusu değil. Kendisine 500 bin TL para cezası verilecek" dedi.
"TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYORUM"
Karadeniz gazetesine konuşan Burak Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: ''Sözleşme feshi gibi bir şey yok,yalan haber böyle bir şey ben takımımla beraberim. Artık bu saatten sonra benimle uğraşmaktan bıraksınlar ben futbolumu oynayacağım. Yalan haber yazmakla beni yıldıramazlar. Ben Trabzonspor'u çok seviyorum."
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Trabzonspor, Burak Yılmaz'la ilgili resmi siteden açıklama yayınladı. Açıklamada, "Burak Yılmaz'ın yapmış olduğu eylemler dolayısıyla kendisine 500 bin TL idari para cezası verilmiştir." denildi.
İşte o açıklama:
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adamlar ne paralar kazanıyorlar ya 500 bin ceza kesiliyor. . biz 2 kere hayata gelip tekrar yaşasak o parayı belki ancak kazanırız :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim: Arda turan ozaman senden adam olmaz burak yılmaz....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bir milyon olmalıydı ...başarıya ödül var da suça da olmalı kesinlikle zaten kulüp sıkıntı da böyle çıkarmalı nasıl tff tüm takımlara ceza veriyorkulüplerde sporculara varmeli .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çinliler bile bir sene zor dayandı buna bizde emekli olana kadar tıngırdarCevap Yaz Yayından Kaldır
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ONUN EN BÜYÜK CEZASI AYNAYA BAKMASIDIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır