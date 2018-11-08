Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Kadrosuna Almadı

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta taraftarlarla gerginlik yaşayan ve 500 bin TL cezaya çarptırılan Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

OYUNDAN ÇIKARKEN EL HAREKETİ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'unBursaspor ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı.

72. dakikada Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu anda Burak Yılmaz kenara alınırken, yerine Ekuban oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.

ÜNAL KARAMAN DA KIZDI

Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

KULÜBÜNDEN 500 BİN TL CEZA

Burak Yılmaz'ın bu hareketlerinin ardından Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncuya 500 bin TL para cezası vermişti