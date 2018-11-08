Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Kadrosuna Almadı
Trabzonspor, 500 bin TL cezaya çarptırdığı Burak Yılmaz'ı Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna almadı.
Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta taraftarlarla gerginlik yaşayan ve 500 bin TL cezaya çarptırılan Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı.
OYUNDAN ÇIKARKEN EL HAREKETİ YAPMIŞTI
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'unBursaspor ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı.
72. dakikada Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu anda Burak Yılmaz kenara alınırken, yerine Ekuban oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.
ÜNAL KARAMAN DA KIZDI
Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.
KULÜBÜNDEN 500 BİN TL CEZA
Burak Yılmaz'ın bu hareketlerinin ardından Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncuya 500 bin TL para cezası vermişti
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BURAĞIN CEZA ALMASI NORMAL AMA BÖYLE GOLCÜYE TS NİN İHTİYACI VAR.BENCE ÜNAL HOCA GİTMELİ YERİNE EROL BULUT HOCA GELMELİ.HOCA SON İKİ MAÇTA ÇOK YANLIŞ İŞLER YAPTI YOKSA ŞU AN İLK ÜÇTE OLURDUK.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Adam zaten bunu istiyordur ver elini Istanbul gecelerine arda bekliyodurCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Trabzonspor dan kimse büyük değildir.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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doğru karar ..burakı gönderin takımdüzelir belki şampiyonda olur ..bu adam bozuyor takımı.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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sezon başında gitmek istedi göndermediler. o da kafasına göre takılıyorCevap Yaz 6 Yayından Kaldır