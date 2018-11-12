Trabzonspor, Bu Hafta Burak Yılmaz'ın Sözleşmesini Feshedecek
Trabzonspor, kadroya almadığı Burak Yılmaz'ın sözleşmesini hafta içinde yapacağı görüşmelerle sonlandırmak istiyor.
Trabzonspor'da kangren haline dönüşen Burak Yılmaz konusuna yönetim son noktayı koymak istiyor. Trabzon basınında çıkan iddialara göre, Bordo-Mavili yönetim bu hafta içinde Burak Yılmaz'la sözleşme fesih için masaya oturacak.
OCAK AYINDA KESİN OLARAK GİDECEK
Trabzonspor'dan 1 milyon 200 bin Euro alacağı olan Burak'a Türk Lirası üzerinden bir ödeme planı sunulacak. Yine iddialara göre, Burak Yılmaz'la ocak ayında kesin olarak yollar ayrılacak. Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon Euro (TL'ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon Euro garanti para alacak.
Golcü futbolcuyu Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Avrupa'dan 2 takımın istediği öne sürüldü.
(Milliyet)
YORUMLAR (43)
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kim sürüyormuş ileri. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu lazlar tam laz ya burak gibi golcümü geldi takıma siz hocaya bakın önce korkak futboldan bir haber bursa macında en az 3 atardı takımı yatıracam diye 2 forvetide oyundan aldı en az 3 4 maç hatası yüzünden takım puan kaybetti burak sonuna kadar haklı büyük takım skora yatmaz bir iki parasını veremiyeceksen o sözleşmeyi yapmıyacaksınCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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burak ofsaytı bilmiyor daha. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BİZ DAHA ÖNCELERİ YAZDIK BURAK YILMAZIN DURUMUNU KARİYERİ BİTSE NE BİTMESE NE ;TSSPOR BİTMESİN. GÖRÜNTÜ O Kİ ZARAR DAHA ÇOK TSSPORA OLACAK GİBİ . DAHA ÖNCESİ BURAĞI ALACAK PAR DAHA BASILMADI DİYENLER . . . 360 DERECE DÖNÜŞ , DÜN DÜNDÜR DEĞİL Mİ . BEN YİNE DİYORUM HER ŞEY İDARE EDİLMEK İÇİN DİR . AMMA BUNLARI İDARE EDEBİLENLERE İDARECİ DENİYOR.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ÜSTÜNE ONURU VERİN BAKIN TRANBZONA NASIL DÜZELECEK ..BU İKİSİ TAKIMA ZARAR VERİYOR ..NE DEMEK YA YENİ ÇIKMIŞ TAKIMDAN BEŞ YE ..ONUR BERBAT KALEYCİ KESİNLİKLE.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır