Trabzonspor borçlarını yapılandırdığını açıkladı
Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla, mevcut borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını duyurdu.
Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla, mevcut borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını duyurdu.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu şekilde:
"Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
- Trabzon
Kaynak: DHA
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