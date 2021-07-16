Trabzonspor boks takımı sporcusu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat yolcusu
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Trabzonspor boks takımı sporcusu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat yolcusu

Trabzonspor boks takımı sporcusu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat yolcusu
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübünün boks takımı sporcusu Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmak için şehirden ayrıldı.

Trabzonspor Kulübünün boks takımı sporcusu Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmak için şehirden ayrıldı.

Busenaz Sürmeneli ve Antrenörü Cahit Süme'yi Trabzon Havalimanı'ndan Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu uğurladı.

Hayırlıoğlu, Busenaz Sürmeneli'yi olimpiyatlara göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Busenaz, uzun yıllardır hedefi doğrultusunda yılmadan çalışan çok önemli bir sporcumuz. Bu organizasyona katılmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ancak kendisinin potansiyelini de bildiğimiz için Tokyo'dan madalya ile döneceğine de yürekten inanıyoruz. Yönetim kurulu olarak hem Busenaz'a hem de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak bir diğer sporcumuz Abdullah Öztürk'e başarılar diliyoruz." dedi.

Antrenörü Cahit Süme ise 13 yıldır olimpiyatlara katılma hedefi doğrultusunda hazırlık yaptıklarını vurgulayarak, "Olimpiyat yolculuğumuz doğrultusunda çok çalıştık, çok emek verdik ve çok önemli başarılar elde ettik. Şehrimizden hiçbir sporcu şu ana kadar olimpiyatlarda madalya kazanamadı. Biz Trabzon ve Trabzonspor tarihinde bir ilki başararak tarihe geçmek istiyoruz. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ancak kendimize de çok güveniyoruz." diye konuştu.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli de olimpiyatlara hem fiziksel hem de mental açıdan hazır olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Çalışmamızın karşılığını alarak organizasyona seribaşı olarak katılıyorum. Rakiplerimi tanıyorum, kendilerine saygı duyuyorum ama kendimin de farkındayım. Heyecanlıyım ve aynı zamanda azimliyim. Beni süreç boyunca asla yalnız bırakmayan Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Hem onları hem de olimpiyat madalyası sözü verdiğim rahmetli dedemi mahcup etmeyeceğim."

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Trabzonspor boks takımı sporcusu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat yolcusu
Trabzonspor boks takımı sporcusu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat yolcusu
Trabzonspor boks takımı sporcusu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat yolcusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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