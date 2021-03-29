Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan'dan Fenerbahçe çıkışı: 28 şampiyonluk hakkıysa alması lazım
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve topa sahip olma oyunları oynandı.
Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı