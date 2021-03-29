Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve topa sahip olma oyunları oynandı.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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