Trabzonspor, Bingöl'de meydana gelen deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı Trabzonspor Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA