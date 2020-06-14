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Trabzonspor, Bingöl'de meydana gelen deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

Trabzonspor Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Trabzonspor, Bingöl'de meydana gelen deprem dolayısıyla
14.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:15

Trabzonspor Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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