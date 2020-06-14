Trabzonspor, Bingöl'de meydana gelen deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı
Trabzonspor Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
14.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:15
Trabzonspor Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA