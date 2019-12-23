Haberler » Spor » Trabzonspor Beylikdüzü'nde Yeni TS Club Mağazasını Açtı - Spor

Trabzonspor Beylikdüzü'nde Yeni TS Club Mağazasını Açtı

Trabzonspor, İstanbul Beylikdüzü'nde yeni TS Club mağazasının açılışını yaptı. Açılışa Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, Ağaoğlu mağaza sayılarını arttıracaklarını ve 2020 yılında İstanbul'da üç yeni şube açacaklarını belirtti.

23.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:16

Trabzonspor, 'nde yeni TS Club mağazasının açılışını yaptı. Açılışa Trabzonspor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, Ağaoğlu mağaza sayılarını arttıracaklarını ve 2020 yılında İstanbul'da üç yeni şube açacaklarını belirtti.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler