Trabzonspor Beylikdüzü'nde Yeni TS Club Mağazasını Açtı

23.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:16

Trabzonspor, İstanbul Beylikdüzü'nde yeni TS Club mağazasının açılışını yaptı. Açılışa Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, Ağaoğlu mağaza sayılarını arttıracaklarını ve 2020 yılında İstanbul'da üç yeni şube açacaklarını belirtti.