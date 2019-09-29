Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar

29.09.2019 19:36

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıkarken siyah-beyazlılar 3 değişikliğe gitti.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Karaman, hafta içi sözleşme uzatan Hüseyin Türkmen'i stoper mevkisinde tercih ederken, geçen hafta görev yapan Campi'yi yedek kulübesinde oturttu.



Sağ kanatta Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev veren Karaman, yine geçen hafta görev alan Avdijaj'ı yedekler arasında tuttu.

Trabzonspor'da 4 eksik



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan İngiliz forvet Daniel Sturridge ise bir haftalık aranın ardından 21 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Trabzonspor altyapısında yetişen Serkan Asan ise ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı.

Bordo-mavili ekip ısınmaya üzerinde "İtfaiye teşkilatının 305. yılı kutlu olsun." yazılı pankart ile çıktı.

Maç öncesi dostluk yemeği

Maç öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş Yönetim Kuruluna yemek verildi.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı yemekte iki kulüp yöneticileri de müsabaka öncesi birbirine başarı diledi.

Yemeğin ardından Alp tarafından Beşiktaş Kulübüne günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Başarılı sporculara ödül

Trabzonspor yönetimi, İsveç'te yapılan Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve Güney Kore'de gerçekleştirilen Dünya Kuraş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Nurcan Yılmaz'ı Beşiktaş maçı öncesi ödüllendirdi.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu her iki sporcuya birer plaket takdim etti.

Beşiktaş'ta Vida 11'de

Beşiktaş'ta geçen haftaki Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta Başakşehir'le oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Douglas, Adem Ljajic ve Diaby'nin yerine Trabzonspor mücadelesinde Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd forma giydi.

Cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart görerek Medipol Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Domagoj Vida, bordo-mavili ekiple yapılan mücadelede takıma döndü. Teknik direktör Avcı, stoperde Vida'nın yanında Necip Uysal'ı görevlendirdi.

Taraftarlardan yoğun ilgi



Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.



Bordo-mavili taraftarlar Medical Park Stadı'nın tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.



Beşiktaş taraftarları da tribünde kendileri için ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Kale arkasında bulunan Trabzonspor taraftarları ısınma hareketleri sırasında Burak Yılmaz'ı tribüne çağırdı. Burak Yılmaz, taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Burak Yılmaz, maç öncesi engelli bir çocuğu bir süre kucağında taşıdı.

Kaynak: AA