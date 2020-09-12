Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 yeni sezonunun ilk derbisi Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanacak. Maç 13 Eylül Pazar günü oynanacaktır. Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
12.09.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:58

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor-Beşiktaş maçı yarın akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yılın ilk derbi olma özelliği taşıyan bu maç ücretsiz mi yayınlanacak çok merak ediliyor. Peki Trabzonspor-Beşiktaş nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk derbisi Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacaktır. Trabzonspor-Beşiktaş maçı yarın yani 13 Eylül Pazar günü akşam 20:00 'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar günü olacaktır. Maç akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani maç akşam saat 8'de başlayacak.

Maç Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacaktır. Heyecanla beklenen derbi Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacaktır.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ÜCRETSİZ Mİ?

Trabzonspor ve Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN Sports 1 Frekans Bilgileri:

Kanal AdI : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - (Dikey)

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme ve Ekuban

İlgili Haberler

Derbi maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? TS BJK saat kaçta?
Derbi maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? TS BJK saat kaçta?
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sivasspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sivasspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Okan Bayülgen Melisa Aslı Pamuk Nilperi Şahinkaya
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Fatih Terim Servet Yardımcı Ricardo Quaresma
Daha Fazla Eylül İzmir İnegöl Antalya
Şu an buradasınız: Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 14:18:59. #1.15#
title