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Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için saat 13.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili takım, saat 16.30'da özel uçak ile İstanbul'a hareket etti. Karadeniz ekibini havalimanında taraftarlar meşale ve tezahüratlarla uğurladı.

Bordo-mavili kafilede şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Stefano Denswil, Anders Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo."

(Ozan Köse - Bekir Koca/İHA)

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

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