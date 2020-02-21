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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:48
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada, bordo-mavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, öğleden sonra Türk Havayolları'na ait tarifeli uçakla Trabzon'dan İstanbul'a giderek Beşiktaş maçı için kampa girecek. - TRABZON

Kaynak: İHA
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