Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması saat kaçta ne zaman? Derbiye geri sayım

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Liglerin yeni sezonu bu hafta başladı. Süper Lig'in yeni sezonu da bu hafta itibari ile başladı. 13 Eylül Pazar gününde pek çok karşılaşma gerçekleşiyor. Bu karşılaşmalardan biri de Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması. TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? Trabzonspor Beşiktaş maçı için sayılı dakikalar kaldı. Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor Beşiktaş maçı, Trabzonspor deplasmanında gerçekleşecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar akşamı saat 20:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ Trabzonspor ilk 11 : Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil, A. Parmak, Flavio, A. Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban Beşiktaş ilk 11: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Boyd (Lens), Hasic, Güven TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM? Sezonun ilk derbisi Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Trabzonspor deplasmanında açıyor. Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs olması sebebiyle 2020-2021 sezonunun ilk maçında olmayacak. Ayrıca Beşiktaş'ta yeni transferler Welinton, Fabrice N'Sakala, Bernard Oliver Mensah ve Atakan Üner, şans bulmaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez lig maçına çıkacak. TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE? Sezonun ilk derbisi Trabzonspor deplasmanında gerçekleşecek.