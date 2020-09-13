Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması saat kaçta ne zaman? Derbiye geri sayım
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Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması saat kaçta ne zaman? Derbiye geri sayım

Liglerin başlaması ile karşı karşıya gelen Trabzonspor Beşiktaş maçı için sayılı dakikalar kaldı. Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması saat kaçta ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Trabzonspor ilk 11, Beşiktaş ilk 11 kimlerden oluşuyor? Trabzonspor Beşiktaş maçı nerede?

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması saat kaçta ne zaman? Derbiye geri sayım
13.09.2020 17:45 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:50

Liglerin yeni sezonu bu hafta başladı. Süper Lig'in yeni sezonu da bu hafta itibari ile başladı. 13 Eylül Pazar gününde pek çok karşılaşma gerçekleşiyor. Bu karşılaşmalardan biri de Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı için sayılı dakikalar kaldı. Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor Beşiktaş maçı, Trabzonspor deplasmanında gerçekleşecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar akşamı saat 20:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor ilk 11 : Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil, A. Parmak, Flavio, A. Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban

Beşiktaş ilk 11: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Boyd (Lens), Hasic, Güven

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sezonun ilk derbisi Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Trabzonspor deplasmanında açıyor. Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya geliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs olması sebebiyle 2020-2021 sezonunun ilk maçında olmayacak. Ayrıca Beşiktaş'ta yeni transferler Welinton, Fabrice N'Sakala, Bernard Oliver Mensah ve Atakan Üner, şans bulmaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez lig maçına çıkacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE?

Sezonun ilk derbisi Trabzonspor deplasmanında gerçekleşecek.

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