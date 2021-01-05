Trabzonspor, Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını açıkladı
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Trabzonspor, Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını açıkladı

05.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:32
Trabzonspor, Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

22 yaşındaki futbolcu kırmızı-siyahlı ekipte bu sezon forma giydiği 13 lig maçında 3 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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