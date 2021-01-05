Berat Özdemir Trabzonspor'da
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Berat Özdemir Trabzonspor'da

05.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:02
Berat Özdemir Trabzonspor'da

Trabzonspor, Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor, Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki oyuncu için 2,5 milyon euro bonservis ödeyecek ve sonraki satıştan elde edilecek karın da yüzde 20'si Ankara ekibine verilecek.

Trabzonspor'dan yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platyformu'nda (KAP) yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 2.500.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

2022/23 ve sonraki sezonlar için oyuncuya, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 2.500.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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