Trabzonspor beraberliklere abone oldu
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Trabzonspor beraberliklere abone oldu

Trabzonspor beraberliklere abone oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 34 maçın 11'ni beraberlikle bitirdi.

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Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 34 maçın 11'ni beraberlikle bitirdi. Bordo-mavililer söz konusu beraberliklerin 8'ni deplasmanda 3'nü ise evinde oynadığı maçlarda alırken, son 4 maçında da sahadan bir puanla ayrıldı.

Sezona istediği gibi başlayamasa da teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle toparlanma süreci yaşayan Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisinde kaldı. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılarak 8 puan kaybeden Karadeniz ekibi fırsat haftalarını değerlendiremeyerek önemli bir avantajı yitirdi.

Beraberliklere abone oldu

Trabzonspor son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla hayal kırıklığı yaşatırken her geçen hafta zirvenin bir adım daha gerisinde kaldı. Bordo-mavililer bu sezon oynadığı 33 maçta 11 beraberlik elde etti. Söz konusu beraberliklerin 8'ni dış sahada 3'nü ise evinde oynadığı maçlarda aldı. Trabzonspor elde ettiği beraberliklerde 22 puan bıraktı. Karadeniz ekibi Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarından beraberliklerle ayrılarak 4 maçlık seri elde etti.

Beraberliklerin 8'i Avcı döneminde

Trabzonspor, Süper Lig'de elde ettiği 11 beraberliğin 8'ni Abdullah Avcı döneminde elde etti. Bordo-mavililer Eddie Newton döneminde 2, İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı tek maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda oynadığı 33 maçta 11 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi elde etiği 5 beraberliği golsüz berberlikle bitirirken, 6 maçtan ise 1-1 berberliklerle ayrıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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