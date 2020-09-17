Trabzonspor, Benik Afobe'yi transfer etti Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Stoke City takımından Benik Tunani Afobe'yi transfer ettiğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Stoke City takımından Benik Tunani Afobe'yi transfer ettiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamaya göre, futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak 140 bin avro ödenecektir." ifadesi kullandı.

Kaynak: AA