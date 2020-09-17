Trabzonspor, Benik Afobe'yi transfer etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor, Benik Afobe'yi transfer etti

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Stoke City takımından Benik Tunani Afobe'yi transfer ettiğini duyurdu.

Trabzonspor, Benik Afobe'yi transfer etti
17.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:38

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Stoke City takımından Benik Tunani Afobe'yi transfer ettiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamaya göre, futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak 140 bin avro ödenecektir." ifadesi kullandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Hakan Burak Altunöz
Hakan Burak Altunöz
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Emmanuel Macron Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Tamer Tuna Vedat Muriqi Eddie Newton Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Çocuk Şişli Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Benik Afobe'yi transfer etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 15:41:43. #1.15#
title