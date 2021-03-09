Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından tekniğe bağlı koordinasyon, dar alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarın günü izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 11 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı