Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

09.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:16
Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından tekniğe bağlı koordinasyon, dar alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarın günü izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 11 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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