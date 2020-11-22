Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor Erzurumspor ilk 11 kadrosu belli oldu! Trabzonspor Erzurumspor hakemi kim?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor Erzurumspor ilk 11 kadrosu belli oldu! Trabzonspor Erzurumspor hakemi kim?

22.11.2020 18:09 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:12
Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor Erzurumspor ilk 11 kadrosu belli oldu! Trabzonspor Erzurumspor hakemi kim?

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşılaşıyor. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor ve Erzurumspor 11'i | Trabzonspor Erzurumspor maçının hakemi kim?

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Öte yandan maçın hakemi, 11'ler ve maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor ve Erzurumspor hangi 11'lerle sahaya çıkacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig maçı 22 11 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Trabzonspor-BB Erzurumspor Maçı 22 Kasım Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-BB Erzurumspor Maçı 19:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile BB Erzurumspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak.

TRABZONSPOR İLK 11

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HUGO, EDGAR, MARLON, BAKER, ABDÜLKADİR ÖMÜR, EKUBAN, ABDULKADİR PARMAK, NWAKAEME, AFOBE

BB. ERZURUMSPOR İLK 11

BB. ERZURUMSPOR: KAYACAN, MURAT, MINA, HASAN, MÜCAHİT, DONALD, BOUMAL, SISSOKO, NOVIKOVAS, EMRAH, GOMES

İlgili Haberler

Türkiye - Rusya maçı ne zaman? Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda? Türkiye muhtemel ilk 11'leri!
Türkiye - Rusya maçı ne zaman? Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda? Türkiye muhtemel ilk 11'leri!
Türkiye - Kosova maçı ne zaman? Türkiye - Kosova maçı hangi kanalda? Türkiye - Kosova maçı muhtemel 11'i!
Türkiye - Kosova maçı ne zaman? Türkiye - Kosova maçı hangi kanalda? Türkiye - Kosova maçı muhtemel 11'i!
Burak Yılmaz neden kadroda yok? Burak Yılmaz'ın neyi var? Türkiye ilk 11, Macaristan ilk 11
Burak Yılmaz neden kadroda yok? Burak Yılmaz'ın neyi var? Türkiye ilk 11, Macaristan ilk 11
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor Erzurumspor ilk 11 kadrosu belli oldu! Trabzonspor Erzurumspor hakemi kim? - HaberBarış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı Twitter hesabı nedir? - HaberBeşiktaş Tofaş maçı hangi kanalda, ne zaman? Beşiktaş Tofaş basketbol maçı saat kaçta? Beşiktaş Tofaş maçı canlı izle! - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı - HaberlerBir Annenin Günahı hangi gün, hangi kanalda? Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? - HaberKPSS ortaöğretim soruları 2020: kolay mı zor mu? KPSS sorularında en çok dikkat çekenler nelerdi? 2. Abdülhamid tarafından kurulan vakfın adı ne? - Haber"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak - Haberler21 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - HaberSon Dakika: Elazığ'da deprem meydana geldi! Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? - Haber19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber18 Kasım Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber9 maddede koronavirüs önlemleri! Son dakika: Covid19 tedbirleri neler? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum İlham Aliyev Nikol Paşinyan Alaattin Çakıcı
Magazin Mert Fırat Öykü Karayel Fatih Artman Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Deniz Türüç Lewis Hamilton
Tüm Haberler Rusya Bursa Antalya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor Erzurumspor ilk 11 kadrosu belli oldu! Trabzonspor Erzurumspor hakemi kim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 18:12:28. #1.14#
title