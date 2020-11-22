Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor Erzurumspor ilk 11 kadrosu belli oldu! Trabzonspor Erzurumspor hakemi kim?
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşılaşıyor. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor ve Erzurumspor 11'i | Trabzonspor Erzurumspor maçının hakemi kim?
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Öte yandan maçın hakemi, 11'ler ve maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor ve Erzurumspor hangi 11'lerle sahaya çıkacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig maçı 22 11 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.
TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Trabzonspor-BB Erzurumspor Maçı 22 Kasım Pazar günü oynanacak.
TRABZONSPOR ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-BB Erzurumspor Maçı 19:00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Trabzonspor ile BB Erzurumspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak.
TRABZONSPOR İLK 11
TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HUGO, EDGAR, MARLON, BAKER, ABDÜLKADİR ÖMÜR, EKUBAN, ABDULKADİR PARMAK, NWAKAEME, AFOBE
BB. ERZURUMSPOR İLK 11
BB. ERZURUMSPOR: KAYACAN, MURAT, MINA, HASAN, MÜCAHİT, DONALD, BOUMAL, SISSOKO, NOVIKOVAS, EMRAH, GOMES