Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor Erzurumspor ilk 11 kadrosu belli oldu! Trabzonspor Erzurumspor hakemi kim?

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşılaşıyor. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor ve Erzurumspor 11'i | Trabzonspor Erzurumspor maçının hakemi kim?