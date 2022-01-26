Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i Trabzon'a getirdi - Haberler
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Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i Trabzon'a getirdi

Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i Trabzon'a getirdi

Trabzonspor'un, Bursaspor'dan prensip anlaşmasına vardığı Batuhan Kör ve Kerem Şen'i, Trabzon'a getirdi.

TRABZON (İHA) - Trabzonspor'un, Bursaspor'dan prensip anlaşmasına vardığı Batuhan Kör ve Kerem Şen'i, Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen Batuhan Kör ve Kerem Şen'i sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili kulübün yetkilileri tarafından karşılanan iki oyuncu kendilerini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti.

Batuhan ve Kerem'in sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i Trabzon'a getirdi

Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i Trabzon'a getirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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