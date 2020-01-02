02.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:16

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Badou Ndiaye ile prensip olarak anlaştık. Kiralık olarak geliyor. Yarın KAP'a açıklayacağız. Opsiyon da var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA