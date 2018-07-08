Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Önümüzdeki Hafta 2 Futbolcu Kampa Katılacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basına yaptığı açıklamada yeni yapılacak transferleri dile getirirken Burak Yılmaz ve Rodallega hakkında önemli ifadeler kullandı.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada kulübün 1 kuruş dahi fazladan para harcayacak durumu olmadığını belirtti ve "Transferini gerçekleştirmek istediğimiz oyuncular oldu. Maliyeti 1'di, 3 oldu. Kulübün menajerlere olan borcu 60 milyon lira civarında. Gerektiğininin dışında harcayabileceğimiz 1 kuruş paramız dahi yok." dedi.

Bordo-mavili ekibin başkanı transfer müjdesini verdi ve konu ile ilgili "Transfer, hem ekonomik sıkıntı yaratmayacak hem de kulübün gücüne güç katacak şekilde olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde 2 oyuncu, kampa dahil olacak. İhtiyaç duyulan mevkilere de transfer çalışmaları içerisindeyiz." ifedelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü başkanı Ağaoğlu, kulübünden borçlarından bahsederken "10 gün içerisinde ödenmesi gereken 30 milyon lira var. Ödemelerin ardı arkası kesilmiyor. Rakamlar, milyonlar ile telaffuz ediliyor. Bugüne kadar nasıl geldiysek, aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

"TRANSFERLERİMİZ BELLİ"

Ağaoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Trabzonspor gibi bir kulübün içerisinden çıkamayacağı bir sıkıntı yoktur. 10 milyon taraftarı olan, Türk futbolunun kilometre taşı olan bir kulübün sıkıntılı dönemleri olur, ayağı takılır ama yere düşmez. Transferin başladığı günden bu yana para harcamadık. Hangi bölgeye oyuncular alacağımız, ne kadar para vereceğimiz belli."

"BURAK'I ALACAK PARA HENÜZ BASILMADI"

Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın başka bir takıma transfer olacağı iddialarına dair net konuştu; "Burak Yılmaz'ı satın alacak parayı darphane henüz basmadı. Burak, bizim en değerli futbolcularımızdan bir tanesi."

"RODALLEGA'NIN MENAJERİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYI BİLMİYORUM"

Bordo-mavili kulübün başkanı, Rodallega'nın transferi hakkında konuşurken oyuncuların borçlarının ödendiğini dile getirdi ve "Rodallega ile ilgili menajerinin yaptığı açıklamayı bilmiyorum. Her oyuncumuzun parasını, sınıra gelince ödeyen bir kulübüz. Hemen hemen tüm oyuncular tarafından kulübe ihtarname çekildi. Ödemeleri gerçekleştirdik. Ödemeye devam edeceğiz. Bizim oyuncularımıza gerçekten talip olan varsa adresi Trabzonspor Kulübü'dür." dedi.

SOSA, ESTEBAN, RODALLEGA'YA CEZA YOK!

Ağaoğlu, Sosa, kaleci Esteban ve Rodallega'nın kampa geç katılmasına dair ceza verilip verilmeyeceği sorusuna, "Üç oyuncu ile ilgili teknik heyetten yönetim kuruluna gelen bir rapor yok." cevabını verdi.

Ş"AMPİYONLUK SLOGANIYLA YOLA ÇIKMA İHTİMALİMİZ YOK"

Trabzonspor Başkanı, şampiyonluk diye bir sloganla yola çıkmadıklarını ifade etti ve "Taraftardan 3-4 yıl sabır istedik. Takım, bu sürede hiçbir zaman yarış dışı kalmayacaktır. Hedef her sene şampiyonluk diye bir sloganla yola çıkma ihtimalimiz yok." dedi.

AĞAOĞLU'NDAN VAR AÇIKLAMASI: TÜRK SPORU İÇİN ÖNEMLİ

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren kullanılacak VAR sistemine dair yaptığı açıklamada Başkan, "Hakem hatalarımızdan canımız yandı ama kendi hatalarımızdan daha çok yandı. Bence, önce kendi hatalarımız için VAR'a bakalım. Fakat, Türk sporu için VAR önemli bir gelişme." diyerek sözlerine devam etti.

"İZMİR'DE TS CLUB OLMAMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Kulübün lisansı ürünlerini satışlarını yapan Ts Club ile ilgili Ağaoğlu, "Taraftarlardan gelen istekler, Ts Club ile alakalı yoğun bir istek ve talep var. İzmir'de bugüne kadar açılmamış olmasını düşündürücü buluyorum. Ts Club'u açtığınız yerde en azından maliyetini karşılamanız lazım, ilgi görmeniz lazım. İlgili arkadaşların taleplerle alakalı önemli bir şekilde çalışması gerekiyor. Ts Clupların sayısını arttırmamız gerekiyor." dedi ve sözlerini sonlandırdı.