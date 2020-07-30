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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS kararı tepkisi Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri nedeniyle yaptıkları itirazın reddedilmesine ilişkin, "Gerekçeli kararı görmeden kararla alakalı bir yorum yapmamız mümkün değil.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS kararı tepkisi Açıklaması
30.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:26

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri nedeniyle yaptıkları itirazın reddedilmesine ilişkin, "Gerekçeli kararı görmeden kararla alakalı bir yorum yapmamız mümkün değil. Ancak kararın ilgili taraflarla paylaşılmadan önce CAS tarafından kamuoyuyla paylaşılması tek cümle ile ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır." dedi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı kendisinin de herkes gibi CAS'ın sitesindeki basın bildirisinden öğrendiğini belirtti.

Bunun bugüne kadar CAS'ın yapmış olduğu uygulamaların tamamen dışında bir uygulama olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Her ne hikmetse bizim davamızda, kulüple, kulüp avukatlarıyla veya Futbol Fedarasyonu ile hiçbir bilgi paylaşılmadan, gerekçeli karar açıklanmadan dahası haber dahi vermeden kendi web sitelerinden kararı yayınladılar. Dediğim gibi alışılmış değil, bugüne kadar görülmüş bir durum da değil. Dolasıyla bu dahi hem UEFA'da hem CAS'ta terazinin ayarının ciddi şekilde bozulduğunu gösteriyor. Gerekçeli kararı görmeden kararla alakalı bir yorum yapmamız mümkün değil. Ancak kararın ilgili taraflarla paylaşılmadan önce CAS tarafından kamuoyuyla paylaşılması tek cümle ile ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır."

Ağaoğlu, gerekçeli kararı beklediklerini kaydederek, "Ben hala hangi gerekçeyle başvurumun reddedildiğini bilmeden konu kamuoyuyla paylaşılıyorsa en azından bu yönüyle baktığımız zaman dahi verilen bu kararın ne kadar adaletli bir karar olduğu dahi tartışmaya açık bir konudur." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un gerekçeli kararın ardından İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulunabileceği öğrenildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamış, Trabzonspor Kulübü ise CAS'a itiraz etmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
HATAY: Oh iyi olmuş.Alanyaya cektigin hareketi uefa da sana çekmiş.
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