Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
30.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:55
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA