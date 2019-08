Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Üç kulvarda da zirve için mücadele edeceğiz"

16.08.2019 01:13

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bizde hedef 'Şuraya gideceğiz ve bırakacağız' değil. Bu bizim tabiatımızda yok. İşte böyle savaşa savaşa gideceğiz. Savaşmadan ve sahada çok çalışmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Onun için gidebildiği yere kadar gidecek." dedi.

Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Trabzonspor'un Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükseldiği maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taraftarlara galibiyetle bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçta rekor bir seyirci bulunduğuna işaret eden Ağaoğlu, "1-1 ile de tur atlayabilirdik ama galibiyet ve son dakikada gelen gol ile 'Merhaba' demek, onları selamlamak her türlü duygunun üzerinde. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Sıcak yaz gününde işlerini bırakarak maçın başlamasına üç gün kala biletleri tükettiler ve şehirde bunun heyecanı vardı. Teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, sahalarında Avrupa'daki ilk maçı oynadıklarını ve bu karşılaşmanın galibiyetle sonuçlanmasının önemli olduğunu kaydederek, mücadelenin son anlarında stresli dakikalar yaşadıklarını ifade etti.

"Gönlünüzde yatan ne derseniz, Avrupa Ligi'nin finali derim"

Hazırlık maçları da dahil olmak üzere Trabzonspor'un 18 karşılaşmadır yenilmediğine dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"O açıdan baktığınızda da çok önemli. Dolayısıyla başarıya alıştık ama devam etmek önemli. Bizde hedef 'Şuraya gideceğiz ve bırakacağız' değil. Bu bizim tabiatımızda yok. İşte böyle savaşa savaşa gideceğiz. Savaşmadan ve sahada çok çalışmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Onun için gidebildiği yere kadar gidecek ama bu Avrupa Ligi'nin finali mi, çeyrek final mi, yoksa yarı final mi olur...

Bana 'Gönlünüzde yatan ne?' derseniz, 'Avrupa Ligi'nin finali.' derim ama tabii ki kolay değil. Bir taraftan lig, bir taraftan Avrupa Ligi, diğer taraftan kupa başlayacak ama bu konuda da bir endişemiz yok. A ve rezerv takımla 52 kişilik bir kadroya sahibiz. İnşallah bütün kulvarlarda sonuna kadar yarışırız. Trabzonspor üç kulvarda da zirve için mücadele edecek. Tabii biraz şansa ihtiyacımız var. Saha dışı faktörlerden fazla etkilenmemeye ihtiyacımız var ama geldiğimizden beri söylediğimiz, Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir."

Ağaoğlu, "Eğer Şamil Ekinci bu kulüpte başkanlık yaptıysa Ahmet Ağaoğlu'nun isminin Trabzonspor Kulübünün başkanı olarak anılması bana göre, benim vicdanıma göre haksızlık." ifadesini kullanarak, Trabzonspor'a hizmet etmek için geldiğini, dolayısıyla da kulübün hizmetçisi olduğunu vurguladı.

Klasik bir başkan gibi hareket etme şansı olmadığına vurgu yapan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten ben öyle bir adam değilim. Başkan olarak da bu yönetimin içerisinde yer aldık ama yönetici olarak da yer alabilirdim. Geçmiş dönemlerde de böyle bir görev anlayışım vardı. Genel kurul bize hizmet etmek ve kulübü düzlüğe çıkarmak için görev verdi. Onların güvenine, teveccühüne layık olmak zorundayız. Onun için de çok affedersiniz, böyle gömlek kravatı tak, protokol başkanlığı yap. Yok, ben öyle bir adam değilim. Israrla beni o şekilde görmek isteyenler var ama ben o adam değilim. O kadar büyük isimlere ve yıllarca hizmet etmiş başkanlarımıza layık olmak için çalışıyorum."

Ağaoğlu, yapılan transferlere işaret ederek, "Transfer dendi ama netice olarak Sörloth geldi, üç antrenman yaptı ve son saniyede attığı gol belki de bize turu getirdi. Bu işler transferle olmuyor. Trabzonspor transferi ihtiyacı olan mevkilere bütün kriterlere uyduğu takdirde transfer oluyor. O konuda kimsenin endişesi olmasın. Transferle ilgili yaptığımız çalışmalara dışarıdan baktığımızda 100 üzerinden 75-80 veririm." diye konuştu.

Bu arada, Ağaoğlu'nun maçta yaşadığı stres nedeniyle terlediği ve yanında havlu ile dolaştığı görüldü.

Kaynak: AA