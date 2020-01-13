Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Söylemleri ortaya atanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk"
Soru soran basın mensubu Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.
13.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:41
Soru soran basın mensubu
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA