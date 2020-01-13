Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Söylemleri ortaya atanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk"
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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Söylemleri ortaya atanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk"

Soru soran basın mensubu Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.

13.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:41
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu:

Soru soran basın mensubu

Trabzonspor Kulübü Başkanı 'nun konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Söylemleri ortaya atanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk"
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