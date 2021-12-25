Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Şampiyonluk şarkıları için çok erken" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Şampiyonluk şarkıları için çok erken"

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Spor

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

(1)

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Şampiyonluk şarkıları için çok erken

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Şampiyonluk şarkıları için çok erken

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Şampiyonluk şarkıları için çok erken

Canlı yayında büyük gerginlik! 'Sormanız ayıp' diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevap

Canlı yayında büyük gerginlik! "Sormanız ayıp" diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevap

 Fenerbahçe'nin pabucunu dama attılar! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti

Fenerbahçe'nin pabucunu dama attılar! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti

 Trabzon'da sessiz gece! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı

Trabzon'da sessiz gece! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title