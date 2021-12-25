Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Şampiyonluk şarkıları için çok erken"
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Spor
Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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