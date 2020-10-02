Başkan Ağaoğlu'ndan hakeme tepki
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Başkan Ağaoğlu'ndan hakeme tepki

02.10.2020 23:11 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:31

- Başkan Ağaoğlu'ndan hakeme tepki Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK maçı sonrası hakeme tepki göstererek, penaltı pozisyonu öncesi bir el pozisyonu olduğunu söyledi.

- Başkan Ağaoğlu'ndan hakeme tepki

GAZİANTEP - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK maçı sonrası hakeme tepki göstererek, penaltı pozisyonu öncesi bir el pozisyonu olduğunu söyledi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin son dakikalarda attığı penaltı golüyle 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

Ağaoğlu, "Penaltı pozisyonu öncesinde bir elle oynama var televizyondan tekrarını izledim. Garip bir karar. Bu puan kayıpları hoş değil. Ama önümüzde oynayacağımız 36 maç var. Tüm eksikleri gidererek daha farklı bir şekilde milli takım arasından sonra telafi edecek şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Ağaoğlu, "Takımımız fena oynamıyor oyundan memnunun, tabii bir sistem değişikliği var. Tüm bunlara rağmen ilk yarıda sadece neticeye gidemedik iyi oynadık. Önce kendi hatalarımızı izale edeceğiz. Ama bizim dışımızda hata yapanların şapkalarını bir kez daha önlerine koymalarını umut ediyorum. Ama maalesef değişen bir şey olmuyor" şeklinde konuştu.

"Forvet transferi bitmek üzere"

Bir forvet transferini bitirmek üzere olduklarını belirten Ağaoğlu, "Önümüzde 3 günlük bir süre kaldı. Yolların ayrılacağı isimler için fazla süre kalmadı. Zaten bir forvet transferini gerçekleştirmek üzereyiz. Eğer işler istediğimiz gibi giderse önümüzdeki günlerde stoper transferi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Başkan Ağaoğlu'ndan hakeme tepki
Başkan Ağaoğlu'ndan hakeme tepki
Başkan Ağaoğlu'ndan hakeme tepki
Başkan Ağaoğlu'ndan hakeme tepki
Başkan Ağaoğlu'ndan hakeme tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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