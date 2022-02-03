Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Covid-19'a yakalandı
Demirören Haber Ajansı, Selay Saykal - Spor
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor