Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Covid-19'a yakalandı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır" denildi.