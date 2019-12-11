Trabzonspor, Basel maçına hazır
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı 6. ve son hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı 6. ve son hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, karşılaşmanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde son çalışmasını yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise müsabakanın taktik provası gerçekleştirildi.