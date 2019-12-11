Trabzonspor, Basel maçına hazır
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Trabzonspor, Basel maçına hazır

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı 6. ve son hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

11.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:50
Trabzonspor, Basel maçına hazır

, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 'nin takımı ile oynayacağı 6. ve son hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde son çalışmasını yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise müsabakanın taktik provası gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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: Trabzonspor, Basel maçına hazır
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