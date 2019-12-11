Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa C Grubu son maçında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
11.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:07
Trabzonspor, UEFA Avrupa C Grubu son maçında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, karşılaşmanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı'nda son çalışmasını yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise müsabakanın taktik provası yapıldı. - BASEL
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI