Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı

11.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:07

Trabzonspor, UEFA Avrupa C Grubu son maçında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Bordo-mavililer, karşılaşmanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı'nda son çalışmasını yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise müsabakanın taktik provası yapıldı. - BASEL

Kaynak: İHA