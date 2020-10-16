Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan hedefliyor
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Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan hedefliyor

16.10.2020 10:40 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:44
Trabzonspor, Başakşehir karşısında 3 puan hedefliyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısından 3 puanla ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısından 3 puanla ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor.

Ligde geride kalan 4 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile hanesine 5 puan yazdırabilen bordo-mavililer, yarın sahasında 1 puanla ligin son sırasında yer alan Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Trabzonspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

KADRODE DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTrabzonspor'da Flavio kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca bordo-mavililerde Abdulkadir Parmak, Ekuban ve Nwakaeme'nin durumları yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Gaziantep FK maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Sakatlığının ardından kalede Erce'nin yerine yeniden Uğurcan'ın forma giymesi beklenirken, ayrıca yeni transferler Vitor Hugo, Djaniny, Diabete'nin yanı sıra Kamil Ahmet'in de görev alabileceği öğrenildi.MUHTEMEL KADROBordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Uğurcan - Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Afobe, Diabate, DjaninySAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme (Belirsiz)

CEZALI: Flavio


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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