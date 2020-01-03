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Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı.

03.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:06
Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu 'nin transferi için görüşmelere başladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giymişti.

Kaynak: AA
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