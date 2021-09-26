Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile kendi evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile kendi evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas ile devam eden antrenman, taktiksel ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Bu arada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, antrenmanda futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı ile bir süre görüştüğü bildirildi.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor Haberleri
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