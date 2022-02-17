Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, soğuk algınlığı geçiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine yardımcı antrenör Orhan Ak nezaretinde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde antrenman yaptı.

Dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Hafif sakatlıkları bulunan Hamsik ve Cornelius, takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

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