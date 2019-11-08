Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

08.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:22
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'de Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda dün Rusya temsilcisi Krasnodar ile yaptığı maçın ardından kente gelen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Jose Sosa ve Abdulkadir Parmak yer almadı. Daniel Sturridge ve Obi Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, koşunun ardından taktiksel ağırlıklı çalışarak antrenmanı tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, yarın kampa girecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.