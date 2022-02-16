Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı - Haberler
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Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına Abdullah Avcı'dan yoksun başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına Abdullah Avcı'dan yoksun başladı.

Bordo-mavililer iki günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Soğuk algınlığı bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yerine yardımcı antrenör Orhan Ak nezaretinde gerçekleşen antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı

Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı

Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı

Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı

Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı

Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı

Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı

Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı

Trabzonspor Abdullah Avcı'dan yoksun çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Pazar, Spor, Haberler

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