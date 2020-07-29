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Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf ÖzTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak,...

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
29.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:10

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Kaynak: AA

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