Trabzonspor, ayrılığı resmen duyurdu! Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıklarını resmi olarak açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıklarını resmi olarak açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden, konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz ile Teknik Direktör Hüseyin Çimşir arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hüseyin Çimşir'e kulübümüzde görev aldığı süre boyunca verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - TRABZON

Kaynak: İHA