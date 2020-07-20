Trabzonspor, ayrılığı resmen duyurdu!
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıklarını resmi olarak açıkladı.
20.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 23:04
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıklarını resmi olarak açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden, konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"Kulübümüz ile Teknik Direktör Hüseyin Çimşir arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hüseyin Çimşir'e kulübümüzde görev aldığı süre boyunca verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - TRABZON
Kaynak: İHA