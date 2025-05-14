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Trabzonspor Avrupa'yı garantiledi mi?

Trabzonspor Avrupa'yı garantiledi mi?
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Avrupa'yı garantiledi mi?

Liglerde sezon sonuna kısa süre kaldı ve Avrupa yolcuları merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor - Galatasaray arasında gerçekleşecek. Peki, Trabzonspor Avrupa'yı garantiledi mi?

TRABZONSPOR AVRUPA'YI GARANTİLEDİ Mİ?

Galatasaray, Lig'i ilk ikide tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynama hakkını garantiledi.

Galatasaray'ın şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

Trabzonspor Avrupa'yı garantiledi mi?

Galatasaray'ın kupayı alması demek, Avrupa Ligi play-off şansının Süper Lig 3.'süne geçmesi anlamını taşıyor.

ZTK'da final oynayacak diğer takım olan Trabzonspor'un ise kupayı kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde play-off şansı bulunuyor. Turda elense de bordo mavililer diğer sezon Konferans Ligi'nde top koşturacak.

Trabzonspor'un Avrupa'da mücadele etmek için ayrıca Süper Lig'de en az 5. sırada olması gerekiyor.

Avrupa'da müsabaka hakkı kazanan Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki durumu, Avrupa programını netleştirecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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