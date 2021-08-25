Trabzonspor Avrupa'da 139. maçına çıkıyor
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Trabzonspor Avrupa'da 139. maçına çıkıyor

Trabzonspor Avrupa'da 139. maçına çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa'da 139. maçına çıkacak.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa'da 139. maçına çıkacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılan Trabzonspor, Norveç'in Molde takımını elemişti. İlk maçta rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, rövanş maçında ise normal süresi 1-1 beraberlikle biten mücadeleyi penaltılar sonucunda 4-3 kazandı ve bir üst tura çıkarak Roma'nın rakibi olmuştu. Sahasında rakibiyle oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer, yarın Roma'da tur için avantajlı skoru arayacak.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı. Karadeniz ekibi yeni düzenlenmeye başlanan UEFA Konfederasyon Lig'inde ise 3 karşılaşmada mücadele etti.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 138 maçta 51 galibiyet, 35 beraberlik aldı, 52 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Avrupa sınavlarında rakip fileleri 182 kez havalandırırken kalesinde ise 194 gol gördü. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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